８月３１日の中京２Ｒ・２歳未勝利（芝１４００メートル＝８頭立て、１頭が出走取消）は単勝１・４倍と圧倒的な１番人気だったカロローザ（牝、栗東・松永幹夫厩舎、父ナダル）が危なげなく逃げ切った。勝ち時計は１分２２秒９（重）。スタート前にゲート入りをゴネる場面もあったが、二の脚を利かせる形でハナへ。直線では坂井瑠星騎手が促すと、力強いフォームで後続をグイグイと突き放し、後続に６馬身差をつける圧勝だった