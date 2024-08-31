8月31日は野菜の日。今回は野菜の日特別企画として、「YUKIYAMESHI × Oisix」が監修したお弁当から「野菜」や「食」についてのクイズを出題します。このクイズは60万人を超える参加者が来場して話題となった「SusHi Tech Tokyo 2024」※で出題されました。近い未来、アボカドやマグロ、小麦、バナナが食べられなくなると言われていることをご存知でしょうか？食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株