4月に第1子妊娠を発表した歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（31）が、おなかが大きくなった最新ショットを披露した。【映像】第1子妊娠中のきゃりーと益若つばさの2ショット（複数カット）2023年3月、俳優の葉山奨之（28）との結婚を発表したきゃりー。2024年4月、「Hello My Baby おなかの中に赤ちゃんがいます。会える日を楽しみに待ってるよ」と第1子の妊娠を報告していた。8月30日にはInstagramで「FRUiTSモード」とつづり、