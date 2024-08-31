◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2024年8月30日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が30日（日本時間31日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席は25日のレイズ戦に続く死球を受け、周囲をヒヤリとさせた。3―2と1点を勝ち越して迎えた2回無死一、三塁の第2打席は死球を受けて騒然となった。初球の内角直球が大谷の右肘を直撃。昨年手術を受けてリハビリ中の右肘