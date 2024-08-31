JR東海によりますと、東海道新幹線は台風による大雨の影響で岐阜県にある雨量計が規制値に達したため、午前9時半ごろから岐阜羽島駅〜米原駅の間の上下線で運転を見合わせました。【映像】東京駅付近の様子その後さらに影響が広がり、午前10時45分現在、東海道新幹線は始発から運転を見合わせていた東京駅〜名古屋駅間を含め、東京駅〜新大阪駅間の全線で運転を見合わせています。一方で、JR東海は東京駅〜三島駅間は安全の