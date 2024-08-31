警視庁東京都渋谷区広尾のマンション一室で女性の顔を殴ってけがをさせたとして、警視庁捜査1課は31日までに、傷害の疑いで、交際相手で職業不詳、増田遼太郎容疑者（25）を逮捕した。女性は現場で死亡が確認されており、捜査1課は司法解剖して、死因や暴行との関係を調べる。捜査1課によると、女性は千葉県印西市の会社員村田結さん（25）。増田容疑者は「部屋の温度を巡って口論になり、顔をたたいた」と供述。2人は2021年ご