記者団の取材に応じる河野デジタル相＝31日午前、東京都内自民党麻生派の河野太郎デジタル相（61）は31日、党総裁選に勝利した場合、派閥から「直ちに離脱する」と表明した。東京都内で記者団の質問に答えた。派閥裏金事件を巡り政治資金収支報告書への不記載があった議員に対し「いつまでもそしりを受けるよりも、返すことで前に進む方がよい」として、返還させる考えを重ねて示した。麻生派は、自民の他派閥が相次いで解散方