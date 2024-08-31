パリ・パラリンピックの表彰台の真ん中で、メダルをかけられほほ笑んだ。「このメダルはウクライナの人たちにとって大切なものだ」。競泳男子100メートル自由形（運動機能障害S5）で、オレクサンドル・コマロフが今大会のウクライナ勢で初の金メダルに輝いた。【写真】メダルは全て燃えた逆境はねのけたウクライナ選手が強調した英単語レースは「肉体的にも精神的にも難しかった」と振り返る。筋力の低下につながる筋ジス