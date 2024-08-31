怒っているような迫力ある犬の表情が、X（旧Twitter）で話題となっている。まーたすごい目つきで見とるこのコメントと共に投稿された動画に映っているのは、シーズーとポメラニアンのミックス犬・「ちゃちゃ」ちゃん（4歳・女の子）。ちゃちゃちゃんはジーッと飼い主を見上げてきている。少し小首をかしげ、鋭い目つきでにらみ付けている様子に、飼い主さん（@chaako200603）はハッシュタグで「ヤンキー犬」と付けていた。とても鋭