台風10号によるコンビニやスーパーへの影響です。セブンイレブンは、31日午前7時時点で福岡県、広島県、山口県を中心に九州、中国、四国地域のおよそ90店舗で一時休業しています。一時休業している店舗は半数以上が駅構内などにあるもので、鉄道が再開すれば、順次、営業を再開する予定だとしています。ローソンは31日午前9時時点で九州地域のおよそ10店舗で一時休業しており、安全の確認などができた店舗から順次、営業を再開する