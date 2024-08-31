俳優神田正輝（73）が31日、テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）に生出演。ゲスト出演したWAHAHA本舗の久本雅美（66）と柴田理恵（65）に番組のエンディングのあいさつ。同番組への出演も残り4回となり、カウントダウンが始まった。台風10号の影響で、主要出演者が番組制作する大阪・ＡＢＣテレビではなく、系列のテレビ朝日（東京・六本木）から出演した。全国の天気予報明けで、MCを務める神田は「久本さん、