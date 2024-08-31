三重県伊勢市の勢田川排水機場では30日、大雨による浸水被害の軽減を図るため、防潮水門ゲートを閉めて排水し川の水位を下げる作業が行われました。三重河川国道事務所や伊勢市、県の職員など、約20人が参加しました。30日朝の干潮時刻を前に防潮水門のゲートを閉めた後、1秒間に最大45トンの排水能力がある3台のポンプを使って上流から下流へ排水し、川の水位を下げていきました。7年前の2017年、台風21号の影響により勢田川流域