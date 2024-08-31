10月12日、19日に放送される特別番組『Venue101 EXTRA』の第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：櫻坂46、なぜ再び人気に火がついたのか？ドーム公演の盛況、『紅白』返り咲き……鍵を握るパフォーマンス） 濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花がMCを務め、毎週土曜日23時から生放送している音楽番組『Venue101』。今回の特別番組はNHKホールにて公開収録され、2週連続で放送される。第1弾