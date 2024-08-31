東レアローズ滋賀（大津市）のチームバス運転手を2000年のチーム発足時から務める南平孝清さん（62）が、迫田さおりさん（36）との思い出を語った。【関連】迫田さんから見た南平さん新人時代を支えてくれた「同志」 今でもよう覚えてます。東レの事業所内にある駐車場でバスの掃除をしている時でした。入団したばっかりの迫田さんが同期の和田麻里江さんと一緒に「初任給をいただいたので、よかったら」とクッキーをプレ