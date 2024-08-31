◆バレーボール女子元日本代表・迫田さおりさんコラム「心の旅」好きな言葉は「心（こころ）」だという。バレーボール女子元日本代表のアタッカー、迫田さおりさんは華麗なバックアタックを武器に2012年ロンドン五輪で銅メダル獲得に貢献した。現役引退後は解説者などで活躍の場を広げながら、スポーツの魅力を発信しようと自身の思いをつづっている。荷物の積み込みは新人の役目東レアローズ（現東レアローズ滋賀）での現役時