JR東海は8月31日午前、東海道新幹線の今後の運転計画を発表しました。31日始発から運転を見合わせていた東京駅～三島駅(静岡県三島市)間の上下は、点検の結果、安全の確認が取れたため、正午頃から運転を開始するということです。 現在、岐阜県内で雨量計が規制値に達したことから、東京駅～新大阪駅まで上下で運転を見合わせています。 9月1日については静岡県内で降り続いている雨の影響などにより、始発から三島