31日午前、Red Velvetが「a-nation 2024」に出演するため、金浦（キンポ）国際空港国際線を通じて日本へ出国した。4年ぶりの開催となる「a-nation 2024」には、史上最多となる19回目の出演を果たす浜崎あゆみをはじめ、Da-iCE、GENERATIONS、倖田來未、Red Velvet、東方神起、そして初出演となる、MAZZEL、NCT WISH、NiziUが出演し、味の素スタジアムでパフォーマンスを繰り広げる。・東方神起＆Red Velvet、4年ぶり開催の「a-nati