「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・第２日」（３１日、ゴルフ５カントリーみずなみ＝パー７２）雷雲接近のため一時競技中断が発表されていた第２ラウンドは、午後１時の競技再開を目指すことが発表された。午前９時３４分に雷雲接近のため競技が一時中断し、当初は午前１１時の再開を目指していた。コース周辺に降り続く大雨などの天候回復が見込まれないため、正午１２時に再開時間を変更していたが、再度の引き延ばしとなっ