交際相手の女性を殴ってけがをさせたとして、警視庁は職業不詳の増田遼太郎容疑者（25）=東京都渋谷区広尾1丁目=を傷害の疑いで逮捕し、31日に発表した。「顔をたたいたことに間違いありません」と容疑を認めているという。女性は死亡し、警視庁は経緯を調べる。捜査1課によると、逮捕容疑は8月29日深夜から30日にかけて、自宅で、交際相手で会社員の村田結さん（25）=千葉県印西市=の顔を殴るなどの暴行を加え、けがをさせた