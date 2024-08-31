台風10号の影響で、31日正午現在、鹿児島県内では、いまだ3万戸以上で停電が続いています。 九州電力によりますと、31日正午現在で、県内で停電しているのは、20市町村の3万2870戸です。県内およそ99万の契約戸数の3.3パーセントが停電しています。 停電しているのは市町村別で多い順に、南さつま市で8070戸、南九州市で6080戸、枕崎市で5490戸、錦江町で2260戸などです。九州電力送配電では、順次、復旧作業を進めていて