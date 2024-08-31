3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月26日（月）の放送では、ベーシストの二家本亮介さんと撮影したYouTube動画「【本家】若井滉斗と二家本亮介がfamilie弾いてみた」撮影について語りました。Mrs. GREEN APPLE若井滉斗――リスナーからのメッセージ先日YouTube