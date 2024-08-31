ＪＲ東海は31日午前、今後の運転計画を発表し、始発から東京駅～名古屋駅で運転を見合わせていた東海道新幹線について、東京駅～三島駅間を正午から運転再開するということです。東海道新幹線は31日午前10時30分現在、東京駅～新大阪駅間で運転を見合わせています。ＪＲ東海によりますと、東京駅～三島駅間は、始発駅を正午頃に発車する列車から、順次運転を開始するということで、上下線共に、1時間あた