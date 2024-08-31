前回の戦争体験に続いて、今回は終戦後のヤミ市の話でもと思う。僕の育った町は兵庫県。播州織という織物の産地として戦後はかなり繁栄した。「ガチャ！」と織機の音がしただけで、万というお金が転がり込むことから「ガチャ万景気」と呼ばれていました。町は1万人近くもいた地方からの出稼ぎの女工さんであふれ、小さい町の商店街にはいつもお白いの匂いがしていました。と、こんな景気の良くなる前の終戦直後は、町の織物