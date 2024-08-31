台風10号は、紀伊半島付近の海上を東寄りに進んでいます。東海や近畿を中心に、大雨に厳重に警戒してください。台風10号は、和歌山県田辺市の南の海上にあって、あまり速度を上げずに、東寄りに進んでいます。9月1日（日）は、さらに速度を落とし紀伊半島を北上し、その後、熱帯低気圧に変わる見込みです。西日本と東日本では、台風本体の発達した雨雲や周辺の湿った空気の影響で、今後も雨が降り続き、1日朝までに予想される雨の