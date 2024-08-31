◆米大リーグナショナルズ６―７カブス（３０日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズ・パーク）カブス・今永昇太投手のヒヤヒヤものの今季１１勝目にファンは胸をなで下ろした。今永は３０日、敵地・ナショナルズ戦で先発登板。６回４安打８奪三振３失点の力投で、１１勝目（３敗）をマークした。カブスが４点リードで迎えた９回。リリーフ陣がナショナルズ打線につかまった。１点差まで詰め寄られたがこの回、投手３人を投入