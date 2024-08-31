なすだけ！絶品作りおきレシピ4選なすだけでできる作りおきレシピをご紹介します。まとめ買いした時や沢山いただいた時などに、覚えておくと便利ですよ。やみつき！よだれなすとろとろ！やみつきよだれなす【作り置き】by 鈴木美鈴とろとろに焼けたなすに、絶妙な中華風のたれが絡みご飯もお酒もおかわり〜〜。分量は2人前ですが１人で完食してしまうほど！暑い日に食べたいさっぱりマリネ茄子の中華風マリネ◎作り置きやお弁当に