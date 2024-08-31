30日、モデル・タレントの川瀬もえさんが自身のＸを通じて「普通自動車第一種運転免許」をマニュアルで取得したことを明かしました。【写真を見る】【川瀬もえ】運転免許証写真に好リプライ続々「証明写真すら可愛いはずるい」運転の仕事を熱望川瀬さんは「この度、川瀬もえは普通自動車第一種運転免許を取得しました！」と報告。「台風が接近していて心配でしたが」「無事に試験一発合格できました」となかなかの実力であること