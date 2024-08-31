「DVDの待機画面（物理）できたー」というコメントと共に投稿された、“物理的に再現”した動画が、SNSで話題となっている。【映像】木箱とスマホで物理的に再現したDVD待機画面YouTubeやビデオ・オン・デマンドの流行ですっかり使用頻度も減ったDVD。動画では、木箱の中を縦横無尽に跳ね回るスマートフォンの画面に「DVD VIDEO」のロゴが映し出されている。これは、初期のDVDプレーヤーがスクリーンセーバーとしてモニター