埼玉県三郷市で30日夜バイクと歩行者がぶつかる事故があり2人が死亡しました。30日午後10時すぎ、三郷市の路上で「ドンという音がして人が倒れていた」と通報がありました。警察によりますと道路を横断中の男性がバイクとぶつかって死亡し、バイクを運転していた男性も搬送先の病院で死亡しました。警察が詳しい状況を調べています。