元自衛官のお笑いタレントやす子（25）が30日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）にゲスト出演。自身の芸風について語った。MCの笑福亭鶴瓶から「会ったら元気になる」と言われ、「空元気から始まった」と切り出した。「子どもの時は貧乏で、シャンプーで体を洗ってたりしてたんですけど。本当に自分にとって、人に見られたくない部分を隠すための空元気から、あれ？明るくいると周りの人が笑ったりするんだなっていうの