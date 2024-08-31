不自然死の謎を究明する組織「UDIラボ」の活躍を描いた『アンナチュラル』（TBS系）と、警視庁機動捜査隊のバディの動きを追う刑事ドラマ『MIU404』（TBS系）。この二つのシリーズを手がけた、塚原あゆ子監督と、脚本家・野木亜紀子が、またしてもタッグを組んだ新作映画『ラストマイル』は、その二つのTVドラマの世界観を「シェアード・ユニバース」として繋げながら、満島ひかり、岡田将生が演じる新たな登