恋愛には甘い思い出だけでなく、苦い経験もつきものです。特に、別れ際の対応によっては、相手をストーカー化させてしまう危険性があります。今回は、絶対に避けるべき別れ方のワースト3をご紹介します。■第3位：突然の音信不通突然連絡を絶つ「音信不通」は、相手に大きな不安と混乱をもたらします。LINEやSNSをブロックし、電話にも出ない。このような行動は、相手の不安を増幅させ、かえって執着心を強めてしまう可能性があり