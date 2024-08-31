令和仮面ライダーシリーズ第6弾「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）の第1話「おカシな仮面ライダー!?」が、9月1日午前9時から放送される。仮面ライダーガヴは、シリーズ初のお菓子をモチーフにした仮面ライダー。お菓子が大好きな主人公・ショウマ（知念英和）が、眷属（けんぞく）・ゴチゾウのパワーで仮面ライダーガヴへと変身し、幸せな人間をさらおうとするモンスター・グラニュートと戦う。パイロット監督は杉原輝昭、