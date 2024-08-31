Image: NEOS Trading こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。完全ワイヤレスイヤホンは、煩わしいケーブルがないところが最大のメリット。しかし、その身軽さと引き換えに、面倒な充電管理と紛失リスクという2つの問題点を抱えることになってしまったのです。 Image: NEOS Trading