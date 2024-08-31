7日放送のカンテレのドキュメンタリー番組『ザ・ドキュメント』(毎週土曜14:57〜※関西ローカル)では、道頓堀川に迫る「シン・道頓堀川」を届ける。千原兄弟＝カンテレ提供○■水質が改善された道頓堀川を調査多い時で1日10万人が訪れる大阪の道頓堀に流れる道頓堀川は、過去に飛び込んで体調不良になる人が続出したり、基準の最高170倍の細菌が発見されたりと、汚い・臭い・危険だというイメージが根強い。しかし令和を迎え、そん