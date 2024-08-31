2024年9月7日放送の「ぶらり途中下車の旅」は常磐線の旅。旅人は、塚田僚一（A.B.C-Z）。常磐線東京から宮城まで、太平洋側の地域を結ぶ路線です。都心の賑やかな街並みからのどかな田園風景まで、変化していく沿線の車窓の景色を見られるのが魅力の一つです。