ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、敵地チェイス・フィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に今月2本目の二塁打を放った。 ■初回、初球からフルスイング 前日の試合では、5打数無安打と結果が残せなかった大谷。この日は初回から長打でチャンスメーク、首位攻防戦の初戦で貴重な先制点の口火を切った。初回の第1打席で大谷は、相手先発ザック・ギャレン投