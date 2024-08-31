Image: FOREST FIELD こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。アウトドアイベントや災害の際の不安要素のひとつに、灯りと電力が確保できるかがあります。ランタンや懐中電灯の明るさ不足やスマホのバッテリー切れは、なんとしてでも避けたいところ。そう考えたときに頼りになりそうなLEDランタンがmachi-yaでプロジェクトを展開しています。コンパク