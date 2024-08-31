吉高由里子と川口春奈は一升瓶を空けて「もう一本！」猛暑の恩恵を受けて、酒類の販売が好調だという。夏の締めくくりに、開放感たっぷりな女優たちのお酒の武勇伝を番付形式で紹介！栄えある【東横綱】に選出されたのは広瀬すず。あるテレビ局スタッフは、彼女の飲み会の現場に2回遭遇したことがあるという（以下、カギカッコは局スタッフ、芸能事務所関係者などの証言）。「広瀬さんを見かけたのは、銀座の雑居ビルの6階にひ