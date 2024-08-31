台風１０号は３１日午前、四国を横断し、紀伊半島に接近した。台風に近い西日本のほか、離れた東日本にも暖かく湿った空気が流れ込み、大雨が続いた。読売新聞のまとめでは、３１日午前９時現在、けが人は九州を中心に計１２７人に上った。気象庁によると、台風は３１日午前９時、和歌山県田辺市の南南西約５０キロを時速１５キロで東南東へ進んでいる。中心気圧は９９６ヘクト・パスカル、最大風速は１８メートル。３１日朝