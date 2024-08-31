■MLBナショナルズ 6ー7 カブス（日本時間31日ナショナルズ・パーク）カブス・今永昇太（30）が敵地でのナショナルズ戦に先発し、6回96球を投げ、4安打3失点、8奪三振1四球の粘投。25日のマーリンズ戦に続き2連勝の11勝目を挙げた。「3番・DH」で出場した鈴木誠也（30）は3三振など快音が聞かれず5打数ノーヒット。チームは逆転勝ちの4連勝で貯金3（69勝66敗）とした。今永の2戦連続白星は6月10日のレッズ戦、16日カージナルス