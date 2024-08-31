３０日に放送されたＴＢＳ系ドラマ「笑うマトリョーシカ」では、行方が描かれなかった清家（櫻井翔）の元恋人・美和子（田辺桃子）の消息が判明。さらに清家の母・浩子（高岡早紀）が清家を操る“ハヌッセン”ではないことも分かり、ネットではハヌッセンの予想合戦が広がっている。今回の「笑うマトリョーシカ」では、道上（水川あさみ）がボスの山中（丸山智己）、鈴木（玉山鉄二）と妻の由紀（真飛聖）、浩子、浩子の夫の小