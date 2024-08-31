台風10号接近に伴う日本テレビ系『24時間テレビ47』（8月31日・9月1日）への影響について、大阪・読売テレビが8月31日、対応を発表した。【写真】7月中旬には…制作発表会見に笑顔で登場した上田晋也＆やす子ら31日午前11時、読売テレビの公式サイトを通じて「9月1日（日）の読売テレビ本社『24時間テレビ』のイベントは、午前10時からオープンする予定です。天候が変わる可能性もありますので、時間変更や中止となった場合は