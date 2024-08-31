ファーウェイは2024年8月28日、中国の東莞（ドンガン）で、新しい健康とフィットネス技術ブランドである「HUAWEI TruSense」システムの発表会を開催。この新たなシステムについて説明すると共に、HUAWEI TruSense を搭載した最初の製品が、グローバルで今秋発売予定であることを発表しました。この発表会には日本を含む、世界各国の多くのメディアが出席。筆者もファーウェイ・ジャパンによるメディアツアーに参加し、発表会の内容