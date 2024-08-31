【モデルプレス＝2024/08/31】台風10号の影響により、31日の朝の番組の対応が分かれている。【台風10号】主な公演中止・延期一覧◆「旅サラダ」「土曜はナニする！？」…台風10号影響受け放送形式変更ABCテレビ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（毎週土曜あさ8時〜）は、交通機関の乱れの影響から、東京と大阪の2個所から放送。カンテレ・フジテレビ系「土曜はナニする！？」（毎週土曜あさ8時30分〜）は山里亮太、フリーア