記録的な暑さを記録している2024年夏。 【写真】リアルです！様々な物が詰まってパンパンになっている冷凍庫 今、SNS上では木村鋳造所（静岡県駿東郡清水町）の暑さ対策が話題になっている。 Xにポストされたのは、お店にあるようなアイスの販売ケースに、会社の制服を着たスタッフが段ボールごと、大量のガリガリ君を補充する場面。溶かした金属を扱う木村鋳造所は作業場が高温になるため、ガリガリ君支給をはじめ