鈴木誠也（30）と今永昇太（30）が在籍するカブスの勢いが止まらない。【もっと読む】カブス今永昇太が見せた大谷翔平への対抗心日本時間29日のパイレーツ戦は九回に一挙6得点を挙げるなど、最大7点差をひっくり返して逆転勝ち。鈴木はその九回にダメ押しの適時打を放つなど、この回だけで2安打を放ってチームの3連勝に貢献した。カブスは最下位で前半戦を折り返したが、怒涛の巻き返しで29日現在、68勝66敗の勝率.507で首位