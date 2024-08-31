食楽web ●テーブルマーク株式会社の冷凍うどんがこの度、大リニューアル！ 2024年秋季家庭用冷凍食品として新商品と食べ比べました。 テーブルマーク株式会社から 2024年秋季の家庭用冷凍食品新商品とリニューアル品26品（パッケージリニューアル8品を含む）が9月1日（日）より全国で発売します。 今回のリニューアル品で注目なのが、なんと主力商品「冷凍うどん」