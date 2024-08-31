岩井勇気。1986年生まれ。幼稚園からの幼馴染の澤部佑さんと「ハライチ」を結成し、2006年にデビュー。「ノリボケ漫才」で注目を集め、2009、2010年とM-1グランプリでは2年連続で決勝進出 ●最新エッセイ集『この平坦な道を僕はまっすぐ歩けない』発売！ 岩井さんのこだわりのモノや食についてのアレコレを聞いてみました。 お笑い芸人ハライチのボケ担当の岩井勇気さん。先に世に出たのは澤部さんでしたが、ラジオのセ