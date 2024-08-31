女優の伊藤沙莉が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜・午前８時）。９月２日から始まる第２３週に、３９歳の美人女優が出演する。「ＮＨＫ連続テレビ小説『虎に翼』来週９月２日からの第２３週に出演させていただきます」と自身のインスタグラムで報告したのは、女優の入山法子。「お声がけいただいた際は、毎朝応援していたとらちゃんに会える喜びでいっぱいになりました」とオファーに感激し、「原爆裁判